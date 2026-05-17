Cármen Lúcia encanta plateia com discurso firme sobre paridade de gênero

Ministra do STF falou por uma hora no Palácio de Justiça e foi saudada pela plateia. André Ávila / Agencia RBS

Passo firme, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, subiu ao palco do auditório do Palácio da Justiça, em Porto Alegre, sob aplausos no início da tarde de sábado (17). Mal começou a falar e a ministra magrinha foi crescendo até virar uma gigante da palavra para responder à pergunta proposta pela organização do Fronteiras do Pensamento: O poder ainda tem gênero?

Sim, o poder ainda é masculino — e o fato de ser a única mulher no STF é só um sinal de que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer na busca da igualdade garantida no texto da Constituição que daqui a pouco vai completar 40 anos.

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Para quem está acostumado a ver a ministra ler seus votos no Supremo, não foi surpresa a riqueza do repertório dela na conferência. Surpreendente foi ouvi-la durante uma hora, sem beber uma gota d’água e sem consultar qualquer anotação. As frases fluíam num encadeamento de quem desde cedo lê e se dedica à interpretação de textos, sejam legais ou de ficção.

Cármen Lúcia foi saudada pelo presidente do do Tribunal de Justiça, Eduardo Uhlein, com um texto não menos inspirado do que as falas da convidada. Diante do interesse do público, que não cabia no auditório, a fala da ministra foi transmitida para o público que estava na praça.