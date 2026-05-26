Candidatos precisam se informar antes de dar palpite furado

Desconfie de quem disser que tem uma solução fácil para os problemas. Renan Mattos / Agencia RBS

Na propaganda de rádio e TV os candidatos podem tudo — inclusive prometer o impossível em matéria de segurança, saúde e educação, ignorando os limites da Constituição e o papel de cada poder. Nas entrevistas, também chamadas de sabatinas, é que os candidatos revelam sua ignorância em relação ao que significa governar.

Nas primeiras entrevistas com os ainda "pré-candidatos" é possível ter ideia das soluções mágicas que serão apresentadas quando a campanha esquentar. Um dos deveres do jornalismo é mostrar o que é factível e o que é empulhação.

Desconfie de quem disser que tem uma solução fácil para os problemas da saúde, por exemplo, que estão no topo das preocupações nas pesquisas, ao lado da segurança pública. Antes de entrar na campanha, os candidatos deveriam fazer uma imersão no Sistema Único de Saúde, não só para saber como se dividem as responsabilidades, mas para entender como funciona na prática.

É fácil para quem não conhece o sistema tripartite imaginar que o presidente da República pode assumir e resolver os gargalos num canetaço. Ou um candidato a governador achar que os problemas se resolvem "com vontade política", como estamos cansados de ouvir.

Qualquer leigo pode achar que basta aumentar a tabela de remuneração dos médicos e hospitais para que tudo se resolva. De fato, a tabela está absurdamente defasada, mas antes de qualquer promessa é preciso que os assessores técnicos ensinem ao político que dinheiro não dá em árvore. E que é preciso ter orçamento para aumentar salários, corrigir tabelas de remuneração, ampliar repasses para os municípios.

Os candidatos precisam saber como sobrevivem as santas casas e hospitais filantrópicos, que são os esteios do sistema lá na ponta, quando o paciente precisa de uma cirurgia ou de um tratamento oncológico. Deveriam viajar num desses ônibus ou vans que percorrem centenas de quilômetros levando pacientes debilitados para fazer hemodiálise, quimioterapia ou qualquer tratamento de longa duração. Só então poderão falar com propriedade sobre as soluções que precisam buscar.

Leia Mais Novo teto e dois empregados: Câmara inicia no RS debate sobre mudanças nas regras do MEI

A telemedicina, solução inteligente para evitar deslocamentos e superlotação de emergências nas cidades maiores, tem seus limites. Nem todo procedimento pode ser feito à distância, mesmo com o avanço da inteligência artificial, como apregoam os adeptos de soluções simplistas para problemas complexos.

Entrevistas

Desde abril, o Gaúcha Atualidade está entrevistando os pré-candidatos à Presidência e até agora já ouviu quatro deles: Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Augusto Cury (DC) e Renan Santos (Missão). Você pode ver e ouvir todas elas no YouTube de GZH.