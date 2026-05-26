Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sem soluções mágicas
Opinião

Candidatos precisam se informar antes de dar palpite furado

O que diferencia as entrevistas da propaganda política é a oportunidade de expor o desconhecimento de quem busca se eleger

Rosane de Oliveira

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