Campanha de Gabriel Souza faz marketing de oportunidade com nova marca de pré-campanha

Gabriel Souza (centro) usou adesivo com a marca durante agendas em Santa Maria, no sábado, assim como os pré-candidatos ao Senado Germano Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PSD). Joel Vargas / Divulgação

Prevista para ser lançada no dia 30 de maio, quando o pré-candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado, vem ao Rio Grande do Sul, a marca da pré-campanha da dupla Gabriel Souza (MDB) e Ernani Polo (PSD) foi apresentada neste sábado (16) pelas redes sociais do governador Eduardo Leite.

“Gabriel e Ernani Polo 100% RS”, diz a peça, numa provocação ao adversário Luciano Zucco (PL).

A antecipação tem a ver com a possibilidade de Zucco tentar se desvincular de Flávio Bolsonaro após a revelação de ligação com Daniel Vorcaro, possibilidade que por enquanto está descartada nos bastidores da campanha. Até então, Zucco fazia questão de mostrar proximidade com a família Bolsonaro. Se tentar uma guinada agora, a marca “100% RS” já terá dono.

A peça também mira em Juliana Brizola (PDT), que se comprometeu em defender a reeleição do presidente Lula durante a campanha em troca do apoio do PT no Estado.

Pascoal critica “murismo”

Coordenador do plano de governo de Zucco, Leonardo Pascoal respondeu à marca lançada pela chapa MDB-PSD. Em uma publicação nas redes sociais, Pascoal afirma que o Estado não pode agir “como se fosse uma ilha”, reforçando o discurso de que é necessário intensificar a articulação nacional para destravar pautas históricas — como a duplicação da BR-290, a renegociação da dívida do Estado com a União e a ampliação da malha ferroviária e portuária.

“O isolamento político e o ‘murismo’ dos últimos anos não produziram os resultados que o RS precisava. O RS não precisa de um governador isolado do Brasil, precisa de um governador capaz de fazer o Brasil olhar para o RS”, sugeriu.