Campanha de Gabriel Souza faz marketing de oportunidade com nova marca de pré-campanha

Rosane de Oliveira

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Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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