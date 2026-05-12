Câmara dos Deputados promove debate sobre escala 6x1 em Porto Alegre

Deputada Daiana Santos (PCdoB-RS) é vice-presidente da comissão especial criada para discutir fim da escala 6x1. Kayo Magalhães / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Tema que deve estar no centro da campanha presidencial no segundo semestre, a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 serão tema de seminário público em Porto Alegre, na próxima sexta-feira (15). O evento é organizado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados, criada para debater o tema.

No seminário, os deputados planejam ouvir entidades representativas, movimentos sociais e setores econômicos sobre os impactos sociais e econômicos do projeto de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho de seis dias por semana.

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Quem articulou a agenda no Estado foi a deputada gaúcha Daiana Santos (PCdoB), que é autora do texto usado como base pelo governo federal para propor a redução da jornada nacionalmente.

Depois de enviar proposta à Câmara, o fim da escala 6x1 deve ser pauta da campanha de Lula na tentativa de reeleição para um quarto mandato como presidente — seja o resultado favorável ou contrário ao governo.

O calendário de seminários inclui também agendas em São Paulo, Paraíba, Maranhão, Minas Gerais e Amazonas até o final de maio.

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