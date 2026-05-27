Caiado vem a Porto Alegre para lançamento da chapa MDB-PSD

Ronaldo Caiado é pré-candidato à Presidência pelo PSD. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com a presença do pré-candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado, a aliança encabeçada por Gabriel Souza (MDB), com Ernani Polo (PSD) de vice, será lançada oficialmente neste sábado (30). A chapa terá ainda o ex-governador Germano Rigotto (MDB) e o deputado Frederico Antunes (PSD) como candidatos ao Senado.

A expectativa é reunir cerca de 5 mil apoiadores na Fly 51 (Rua Augusto Severo, 797, Bairro Anchieta), em Porto Alegre. São esperadas dezenas de caravanas do Interior, Litoral Norte e região Metropolitana de Porto Alegre.

A mobilização será reforçada pela participação de pré-candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados dos partidos aliados: MDB, PSD, União Brasil, Federação Renovação Solidária (PRD-Solidariedade) e Agir.

Um dia antes, na sexta-feira (29), Caiado será o palestrante da reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. A palestra terá como tema "Segurança: devolver o Brasil aos brasileiros do bem".