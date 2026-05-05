Bancadas de partidos aliados de esquerda fazem primeira reunião com Juliana, Edegar Pretto e Manuela

As bancadas do PT, PDT, PSOL e PSB tiveram, nesta terça-feira (5), a primeira reunião de alinhamento com a candidata Juliana Brizola, seu vice, Edegar Pretto, e Manuela D’Ávila, que concorre ao Senado. De Brasília, veio a surpresa. Paulo Pimenta, candidato, ao Senado, entrou na reunião por vídeo, ao lado do presidente Lula, que saudou os integrantes da coligação que tanto defendeu.
Dos 19 deputados das quatro bancadas (PT, PT, PSB e PSOL), 15 compareceram ao encontro que, segundo o líder da bancada do PT, Miguel Rossetto, teve por objetivo “construir unidade nas iniciativas e criar um ambiente para ações comuns." A ideia é fortalecer a mobilização social e colocar a capacidade de atuação parlamentar a serviço da chapa majoritária.
Rossetto propôs a construção de uma agenda conjunta de atuação na Assembleia Legislativa, articulando iniciativas comuns entre os partidos. Entre as pautas, destacou a garantia dos investimentos constitucionais de 12% na saúde e 25% na educação, além dos debates sobre concessões (pedágios, água e energia elétrica) e o piso regional.