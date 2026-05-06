Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Morre um penduricalho, nasce outro
Notícia

Auxílio pré-escolar agora é “gratificação de proteção à primeira infância e à maternidade” no Judiciário e no Ministério Público

Benefício de até 3% do subsídio será pago como parcela indenizatória ao pai ou à mãe de crianças até seis anos

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS