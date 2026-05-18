Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Piso regional
Notícia

Aumento no salário mínimo estadual será votado nesta terça-feira

Com a correção de 5,35%, primeira faixa passará de R$ R$ 1.789,04 para R$ 1.884,75, a contar de 1º de maio

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS