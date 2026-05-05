Aliança de centro-direita reforça unidade em torno de Zucco e Silvana

Encontro reuniu bancadas da direita na Assembleia. Celito Júnior / Divulgação

Deputados do PL, PP, Podemos, Novo e Republicanos recepcionaram Luciano Zucco na Assembleia Legislativa para um café da manhã que serviu de pretexto para o primeiro encontro oficial das bancadas da direita com o pré-candidato ao Piratini do PL. A deputada Silvana Covatti (PP), vice na chapa com Zucco, e Ubiratan Sanderson (PL), pré-candidato ao Senado, também compareceram.

Durante a reunião, os parlamentares expuseram as pautas que são caras a cada legenda para um alinhamento das ideias que estarão no plano de governo e que serão defendidas durante a campanha.

Enquanto a bancada do Novo defendeu ações mais ligadas ao empreendedorismo e à austeridade econômica, por exemplo, os deputados do Republicanos fizeram acenos ao eleitorado evangélico. O clima entre os parlamentares após o encontro era de entusiasmo pela sintonia da aliança partidária.