Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sozinha no campo
Opinião

Alguém precisa escutar o silêncio das inocentes que vivem no campo

Reportagem de Letícia Mendes alerta para o sofrimento de quem não tem como registrar sua queixa

Rosane de Oliveira

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