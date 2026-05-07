Alguém precisa escutar o silêncio das inocentes que vivem no campo

Ouvir o silêncio das inocentes significa prestar atenção aos sinais que indicam um pedido de socorro sem palavras. Duda Fortes / Agencia RBS

O alarmante número de feminicídios no Rio Grande do Sul (e no resto do país não é diferente) costuma ser tratado como um problema urbano, em que a mulher pode fazer uma queixa online, chamar o 190 da Brigada Militar ou ir a uma Delegacia de Polícia se não estiver trancada em casa. A repórter Letícia Mendes, que une competência e sensibilidade na cobertura de casos de violência contra a mulher, mostrou uma outra face deste drama em reportagem de GZH, detalhada no Gaúcha Atualidade.

Ao ouvir as vozes de vítimas da violência no campo, Letícia nos faz refletir sobre a necessidade de escutar também o silêncio das inocentes.

Que não se faça aqui qualquer associação com o filme homônimo. Ouvir o silêncio das inocentes significa prestar atenção aos sinais que indicam um pedido de socorro sem palavras, emitido por mulheres que não têm com quem dividir a dor e falar de seus medos.

Uma das entrevistadas que, felizmente, saiu viva de um casamento infeliz de três décadas, falou do medo que teve da morte e que a manteve presa por tanto tempo a um homem violento. Não contou para a família, não confessou ao padre, não atravessou a estrada para pedir socorro a uma vizinha. Libertou-se apenas quando o marido agrediu um filho e ela então decidiu dar um basta. Saiu de casa e foi viver sua vida.

Quem vive no campo sabe o que pode significar a violência vivida em silêncio por medo da ameaça de morte ou da incerteza sobre como viver e alimentar os filhos sem um provedor. Porque em geral são mulheres que vivem para a família e não têm renda. Cumprem jornadas exaustivas, sete dias por semana, sem salário, sem férias, sem dinheiro para as compras de produtos de higiene íntima.

Em muitos casos, como mostrou a reportagem, o silêncio prolongado resulta em morte. Foi a constatação de que o feminicídio é o ponto final de um ciclo, que muitas vezes começa no silêncio e em comportamentos que nem sempre sabemos identificar, que levou os organizadores da Brain Week 2026 (a Semana do Cérebro), que se realiza em Porto Alegre no início de junho, a incluir o tema na pauta.