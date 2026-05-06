Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Discussão na Câmara
Notícia

Acordo entre vereadores define data para o fim da votação sobre Plano Diretor de Porto Alegre

Durou quase duas horas a reunião entre base e oposição para definir próximos passos da votação

Henrique Ternus

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