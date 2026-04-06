Zucco planeja campanha com moderação no discurso e imersão nos gargalos do Estado

Zucco está colhendo dados para tecer diagnóstico do RS Matheus Raugust / Divulgação

O jornalista Fábio Schaffner colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Primeiro a dar largada na pré-campanha ao Piratini, Luciano Zucco (PL) está formatando os pilares de sua candidatura. O planejamento prevê reposicionamento do discurso, incursão pelo Interior e ações estratégicas frente aos adversários.

Um dos principais cuidados é de imagem. Célebre pelo perfil combativo com que faz oposição ao governo Lula, Zucco vai suavizar a própria verve. O objetivo é mostrá-lo como alguém capaz de dialogar com diferentes setores e ideologias, próximo às mulheres e com preocupações sociais.

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A moderação não procura tirar sua essência bolsonarista. Zucco vai mostrar que tem lado e reafirmar o ideário de direita, inclusive com defesa de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

O modelo a ser seguido é o da exitosa campanha que reelegeu Sebastião Melo em Porto Alegre. Assim como lá, não haverá um marqueteiro-chefe, mas sim um grupo de especialistas em política e comunicação decidindo as ações. Profissionais que atuaram nas redes sociais de Melo já foram contratados e pelo menos um dos estrategistas da campanha, Cezar Schirmer, foi chamado para o conselho político.

Zucco também está fazendo uma imersão em diagnósticos das contas públicas e de gargalos estruturais. A partir do final do mês, ele vai visitar 10 cidades-polo, uma a cada semana, para ouvir demandas e colher subsídios para o plano de governo.

A logística prevê entrevistas à imprensa pela manhã, encontros com entidades à tarde e atos políticos à noite. A ideia é aproveitar a base do PP, partido com mais prefeitos e vereadores do Estado, para encorpar os eventos. O coordenador-executivo, responsável por toda a logística, será o coronel Mário Andreuzza, ex-superior de Zucco no Exército e suplente de Hamilton Mourão no Senado.

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À frente nas pesquisas, Zucco sabe que será alvo preferencial dos adversários. Por ora, não vai responder aos ataques. Surpreendido pela munição disparada por Gabriel Souza (MDB) nos primeiros debates, chegou a enviar recado buscando apaziguar os ânimos nessa pré-campanha. Embora pretenda afirmar que o Estado tem uma crise fiscal contratada para 2027, com escassez de recursos para custeio e investimentos, irá reconhecer o que considera avanços da atual gestão.