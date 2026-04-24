Zucco inicia pela Fronteira Oeste o debate sobre plano de governo no Interior

Reunião contou com representantes de diversos setores produtivos, instituições, entidades, prefeitos e líderes políticos. Mateus Raugust / Divulgação

Batizada de Força Gaúcha, a caravana do pré-candidato do PL a governador, Luciano Zucco, começou pela Fronteira Oeste a busca de subsídios para a elaboração do plano de governo. Depois da largada em Alegrete, sua terra natal, na noite de quinta-feira (23), Zucco passou a sexta-feira em Uruguaiana e, no final da tarde, rumou para Itaqui.

Com a participação de representantes de diversos setores produtivos, instituições, entidades, prefeitos e líderes políticos, a reunião em Uruguaiana focou nos gargalos logísticos e entraves burocráticos que dificultam a vida dos empreendedores e prejudicam a economia gaúcha.

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Zucco classificou o encontro como “extremamente produtivo”. Destacou que o projeto de governo será baseado em escuta ativa e planejamento com metas claras, além de reforçar a importância de investimentos em infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento.

Sobre as demandas apresentadas, enfatizou a necessidade de mais articulação política e estratégia para avançar em pautas estruturantes do Estado, especialmente aquelas que dependem de decisões em nível federal.

— Muitas das demandas que ouvimos aqui passam por Brasília. Precisamos de articulação no Congresso Nacional para garantir que o Rio Grande do Sul tenha voz e consiga avançar nos temas que importam — disse.

A infraestrutura rodoviária apareceu como um dos temas mais recorrentes. Líderes empresariais e do comércio exterior, como Caroline Righi, da CDL, e Andreia Oliveira, do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, destacaram a necessidade de duplicação da BR-290 e de melhorias na BR-472, consideradas essenciais para o escoamento da produção. Também foi mencionada a precariedade de estruturas estratégicas, como a ponte sobre o Rio Ibicuí.