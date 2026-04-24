Zucco inicia pela Fronteira Oeste o debate sobre plano de governo no Interior

Batizada de Força Gaúcha, a caravana do pré-candidato do PL a governador, Luciano Zucco, começou pela Fronteira Oeste a busca de subsídios para a elaboração do plano de governo. Depois da largada em Alegrete, sua terra natal, na noite de quinta-feira (23), Zucco passou a sexta-feira em Uruguaiana e, no final da tarde, rumou para Itaqui.
Com a participação de representantes de diversos setores produtivos, instituições, entidades, prefeitos e líderes políticos, a reunião em Uruguaiana focou nos gargalos logísticos e entraves burocráticos que dificultam a vida dos empreendedores e prejudicam a economia gaúcha.
Zucco classificou o encontro como “extremamente produtivo”. Destacou que o projeto de governo será baseado em escuta ativa e planejamento com metas claras, além de reforçar a importância de investimentos em infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento.
Sobre as demandas apresentadas, enfatizou a necessidade de mais articulação política e estratégia para avançar em pautas estruturantes do Estado, especialmente aquelas que dependem de decisões em nível federal.
— Muitas das demandas que ouvimos aqui passam por Brasília. Precisamos de articulação no Congresso Nacional para garantir que o Rio Grande do Sul tenha voz e consiga avançar nos temas que importam — disse.
A infraestrutura rodoviária apareceu como um dos temas mais recorrentes. Líderes empresariais e do comércio exterior, como Caroline Righi, da CDL, e Andreia Oliveira, do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, destacaram a necessidade de duplicação da BR-290 e de melhorias na BR-472, consideradas essenciais para o escoamento da produção. Também foi mencionada a precariedade de estruturas estratégicas, como a ponte sobre o Rio Ibicuí.
A burocracia foi outro ponto crítico levantado por diferentes setores. Representantes empresariais citaram entraves no licenciamento ambiental, com projetos parados há anos, além da lentidão em processos administrativos, especialmente nas áreas de transportes e comércio exterior. A ausência de sistemas eletrônicos e a demora na liberação de licenças no Rio Grande do Sul, em comparação com estados vizinhos, também foram apontadas como fatores que reduzem a competitividade.