Zucco e Silvana fazem primeiro roteiro juntos pelo Interior

Zucco e Silvana Covatti acompanharam eventos no Alto Uruguai. Renan Arais / Divulgação

A região do Alto Uruguai foi a escolhida para o primeiro roteiro conjunto da dupla Luciano Zucco (PL) e Silvana Covatti (PP), agora confirmados como pré-candidatos a governador e a vice. Por ser a região de nascimento de Silvana e base eleitoral da família Covatti, o roteiro teve um peso simbólico e foi uma espécie de apresentação de Zucco.

No sábado (18), os dois participaram de mobilizações em Erechim e Casca, com a presença de líderes dos cinco partidos confirmados na aliança - PL, Progressistas, Novo, Republicanos e Podemos. Neste domingo (19) pela manhã, Zucco e Silvana participaram das comemorações pelos 62 anos de Rodeio Bonito, com almoço à base de carne suína no município que é um dos principais produtores do Estado. A programação foi concluída com a participação na 11ª Expotamandaré e 13º Gaitaço, em Almirante Tamandaré do Sul.