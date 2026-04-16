Zema é o primeiro candidato a presidente a concluir plano de governo

Plano de governo de Zema apresenta sete propostas centrais. Antonio Machado / Divulgação

A candidatura de Romeu Zema (Novo) ainda patina em todas as pesquisas e ele a toda hora precisa responder se irá até o fim ou se será vice de Flávio Bolsonaro (PL), mas o plano de governo já está pronto. O documento, que ainda poderá receber contribuições da sociedade, foi elaborado por uma equipe de técnicos comandada pelo economista Carlos da Costa, e ganhou o título de “O Brasil sem intocáveis”.

Costa foi um dos principais secretários de Paulo Guedes, no governo de Jair Bolsonaro, e é candidato natural a ministro da Economia na hipótese de Zema ser eleito – ou a Posto Ipiranga de Flávio Bolsonaro (PL), e o ex-governador de Minas concorrer a vice-presidente.

O documento tem o selo do Instituto Libertas, do Partido Novo, e reproduz as ideias defendidas por Zema nas entrevistas e na sua participação no Fórum da Liberdade. É estruturado em cima de três premissas: “acabar com os intocáveis”, “fazer o dinheiro do brasileiro voltar a valer” e “devolver o Brasil aos brasileiros de bem”. Abaixo dessas vigas estão sete pontos com as propostas que lhes dão substância. São eles: