Vereadora de Porto Alegre é denunciada por campanha eleitoral antecipada

Vereadora do PT é alvo de denúncia do Ministério Público Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada. Lucas Orso / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A vereadora Juliana de Souza (PT) é alvo do Ministério Público Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada, após dizer no plenário da Câmara Municipal que "Juliana (Brizola) será governadora ao lado do nosso vice, Edegar Pretto" e que a chapa da esquerda vai "eleger Pimenta e Manu no Senado". O caso foi denunciado por um grupo de vereadoras de direita, lideradas por Júlia Zardo (Novo).

Na denúncia feita ao MPE, as parlamentares alegam que a tribuna da Câmara não pode ser utilizada para "antecipar campanha" ou "promover candidaturas". Para as vereadoras, é preciso "respeitar os limites legais do processo eleitoral e o uso adequado das instituições públicas".

— Quando há promoção de candidaturas dentro de uma sessão oficial, com transmissão ao vivo, o impacto é ampliado e exige apuração rigorosa — afirma Júlia Zardo.

O MPE acatou a denúncia e pede, à Justiça Eleitoral, a condenação de Juliana de Souza ao pagamento de multa "acima do mínimo legal" devido ao amplo alcance, já que a manifestação ocorreu em transmissão da TV Câmara.

Como aconteceu

Durante sessão extraordinária em 16 de abril, destinada à votação de emendas do projeto de revisão do Plano Diretor, o vereador e líder do governo, Idenir Cecchim (MDB), sucedeu manifestações de vereadores da esquerda e fez provocações, citando a "intervenção federal" do PT para que Edegar Pretto abrisse mão da sua candidatura a governador em prol de Juliana Brizola.

— Sei que o senhor (se dirigindo ao vereador Jonas Reis, do PT) está brabo com o Pimenta que acabou com o PT e virou puxadinho do PDT. Nunca imaginei que vereadores do porte que vocês são fossem virar puxadinho da Juliana Brizola. Vereadores competentes que vocês são e ter que suportar isso. O PSOL fez uma declaração de apoio crítico, pelo menos teve o peito de fazer. E os vereadores do PT ficaram quietinhos — disse Cecchim.

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Em resposta à manifestação do líder do governo, Juliana utilizou o microfone de apartes para fazer a defesa da chapa que tem Juliana Brizola (PDT) como pré-candidata ao Palácio Piratini, além de Paulo Pimenta (PT) e Manuela D'Ávila (PSOL) como pré-candidatos ao Senado.

— Só quero fazer aqui, como líder do PT, um registro de que muito nos orgulha estar construindo uma chapa forte, com uma frente da unidade do campo que vai derrotar a extrema direita e voltar a governar este Estado e eleger Pimenta e Manu no Senado. Nós temos muito orgulho do caminho que estamos seguindo e temos a convicção que Pimenta será o senador dos gaúchos e das gaúchas, junto com Manu. Juliana será governadora ao lado do nosso vice, Edegar Pretto.

Imediatamente após a manifestação, Júlia Zardo acusou propaganda eleitoral antecipada e recebeu apoio de Fernanda Barth (PL), que presidia a sessão naquele momento e pediu acesso às notas taquigráficas.

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Contraponto

À coluna, a vereadora Juliana afirma que ainda não foi formalmente citada, mas garante que, em sua fala, não houve propaganda eleitoral antecipada nem pedido de votos. Na avaliação da petista, a denúncia feita pelas parlamentares da direita deixa nítido o "incômodo com o fortalecimento de uma frente ampla" no Estado.