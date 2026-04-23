Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Possível irregularidade
Notícia

Vereadora de Porto Alegre é denunciada por campanha eleitoral antecipada

Juliana de Souza (PT) defendeu candidatura de Juliana Brizola (PDT) ao Piratini no plenário, e caso foi levado à Justiça Eleitoral por parlamentares da direita

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS