Van Hattem invoca imunidade parlamentar para contestar denúncia da Procuradoria-Geral da República

Deputado gaúcho é alvo de denúncia da PGR. Câmara dos Deputados / Reprodução

Denunciado ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República por ofensas ao delegado da Polícia Federal Fábio Schor, em 2024, o deputado Marcel van Hattem (Novo) invoca a imunidade parlamentar para se defender. Em nota, o advogado Alexandre Wunderlich, que defende Van Hattem, sustenta que a manifestação ocorreu no exercício do mandato, no uso da tribuna da Casa Legislativa.

“A garantia constitucional da imunidade parlamentar é ampla e irrestrita. A Constituição não prevê restrição ao seu alcance, a inviolabilidade decorre de quaisquer opiniões, palavras e votos. Agora se pretende, no momento pré-eleitoral, uma variação da jurisprudência, relativizando a Constituição. Ao final, não é o deputado e a garantia que estão em risco, é o funcionamento do parlamento e a própria democracia”, escreve Wunderlich.

Van Hattem foi notificado da denúncia nesta terça-feira (28). A PGR sustenta que o deputado cometeu crime contra a honra do delegado Schor e ultrapassou os limites da crítica política ao utilizar termos considerados ofensivos contra o policial.

À época, Van Hattem disse que Schor “criou relatórios fraudulentos” para manter Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro “preso ilegalmente e sem fundamentação”. O deputado também criticou os mandados de prisão contra os jornalistas bolsonaristas Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio e contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

O deputado gaúcho acusou o delegado de cometer abuso de autoridade e provocou:

— Se ele não for covarde, que venha atrás de mim.

Em vez de ir atrás do deputado, Schor formalizou a queixa na própria Polícia Federal. A PGR acatou a tese da PF de que, embora o deputado esteja protegido pela imunidade parlamentar, “os direitos não são absolutos”.