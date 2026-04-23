Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Resiliência
Opinião

Vale do Taquari mostra a força da cooperação depois da sequência de enchentes

Região se distingue de outras pela execução de obras pelas comunidades, com recursos de doações

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS