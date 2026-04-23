Vale do Taquari mostra a força da cooperação depois da sequência de enchentes

Enquanto Porto Alegre anuncia para os próximos meses o início de obras emergenciais para proteger a cidade de futuras enchentes, o Vale do Taquari, castigado ano após ano, dá lições de como reduzir a dependência dos governos. A mobilização das comunidades garantiu nos últimos dois anos o avanço em obras estruturais que conseguiram romper a barreira da burocracia porque foram executadas pela iniciativa privada, com dinheiro de doações de grandes empresas.
Não que o voluntariado substitua o poder público, mas essa mobilização comunitária permitiu a construção de pontes e execução de galerias para escoamento de água em tempo recorde. Essas obras serão particularmente importantes se forem confirmadas as previsões de eventos climáticos extremos no segundo semestre, efeito do super El Niño.
A esse esforço privado somam-se os investimentos dos governos estadual e federal em cidades que precisaram se reinventar depois das enchentes, sobretudo as de 2023 e 2024, que mudaram a geografia da região. Pela primeira vez, bairros inteiros que historicamente alagavam foram interditados para evitar novas mortes às margens do Taquari, o rio que extrapolou os níveis como nunca antes havia ocorrido, obrigando os prefeitos a deixarem de lado as soluções paliativas.
Parques alagáveis estão nascendo onde antes viviam centenas de famílias, como em Passo de Estrela, município de Cruzeiro do Sul, ou mesmo em Lajeado, capital econômica de uma região que paradoxalmente bateu recordes de geração de emprego em 2025. Parte dessas vagas nasceu das obras de reconstrução, que exigem mão-de-obra intensiva. Parte é consequência da duplicação da BR-386 pela concessionária privada, que precisou importar trabalhadores de outros Estados.
À frente do mutirão que está executando obras no Vale do Taquari com recursos doados, o empresário Ângelo Fontana foi convidado a concorrer a deputado federal para que a região tivesse um representante em Brasília. Desistiu ao constatar que seria mais útil atuando como voluntário, enquanto tentar recuperar os prejuízos sofridos pela própria empresa.
Pesou também a certeza de que é muito difícil competir com deputados de outras regiões, que fazem votos no Vale graças às emendas parlamentares que viciaram o processo político.
Arregaçar as mangas e trabalhar em vez de chorar pelas perdas de 2023 e 2024 é uma espécie de mantra para empresários da indústria, comércio e serviços do Vale. No 4° Congresso de Negócios da CDL de Taquari e Tabaí, os lamentos deram lugar a debates sobre como inovar e enfrentar os desafios do século 21, com o avanço da inteligência artificial e a necessidade constante de se reinventar em um cenário de incerteza, com a eleição de outubro, e com a provável aprovação do fim da escala 6x1.