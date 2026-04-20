TSE lança campanha com Unicef para ampliar participação de adolescentes nas eleições

5,8 milhões de adolescentes entre 16 e 17 anos podem fazer título de eleitor para votar em outubro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A pouco mais de duas semanas do encerramento do prazo para quem precisa solicitar ou regularizar o título de eleitor, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quer convencer os 5,8 milhões de adolescentes brasileiros entre 16 e 17 anos a votarem em outubro. Para isso, a corte elaborou uma campanha em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para estimular os jovens a participarem do pleito.

Além de anúncios em redes sociais e por meio da imprensa, uma espécie de gincana digital foi lançada para premiar os Núcleos de Cidadania do Adolescente (Nucas) — presentes em mais de 2,3 mil municípios, espalhados em 18 estados e reconhecidos pelo Unicef — que mais aumentarem proporcionalmente o número de jovens com título de eleitor. Os grupos que tiverem mais eleitores menores de 18 anos aptos a votar e que criarem os conteúdos mais criativos e virais vão ganhar uma viagem a Brasília para conhecer a sede do TSE.

Caso queiram votar, os adolescentes têm até o dia 6 de maio para solicitar o título de eleitor. É a mesma data limite para que os demais eleitores regularizem sua situação junto à Justiça Eleitoral ou façam solicitações, como a troca do local de votação.

A expectativa dos órgãos com a campanha é ampliar o protagonismo dos jovens nas decisões políticas locais e do país, já que, este ano, poderão escolher desde o deputado estadual até o presidente da República.

Um dos exemplos de participação é na fiscalização do novo Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado na última terça-feira (14), e que define objetivos, metas e estratégias da educação infantil ao Ensino Superior até 2036. Os eleitos em outubro serão responsáveis pela efetivação do plano, que afeta o futuro dos próprios jovens além das comunidades escolares da qual fazem parte.