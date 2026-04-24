Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Novo auxílio
Notícia

Tribunal de Justiça estende adicional de tempo de serviço a inativos

Magistrados terão ganhar 5% de aumento a cada cinco anos de trabalho, até o limite de 35%. Ministério Público e Tribunal de Contas devem seguir pelo mesmo caminho

Rosane de Oliveira

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