Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Parlamento
Notícia

Sem três campeões de votos, eleição à Câmara dos Deputados terá luta por espólio no RS

Mais votados em 2022, Luciano Zucco (PL), Marcel van Hattem (Novo) e Paulo Pimenta (PT) vão concorrer no pleito majoritário e deixam uma massa de 739 mil eleitores. 

Carlos Rollsing

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