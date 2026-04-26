Sem três campeões de votos, eleição à Câmara dos Deputados terá luta por espólio no RS

Rio Grande do Sul tem 31 cadeiras na Câmara dos Deputados. Rodolfo Stuckert / Câmara dos Deputados

Os três deputados federais mais votados em 2022 não concorrerão à reeleição em 2026. O trio irá disputar a eleição majoritária. O fato abre um espólio de 739 mil votos, da esquerda à direita, e uma disputa entre os potenciais herdeiros na eleição à Câmara Federal.

Para a vaga de Paulo Pimenta (PT), que obteve 223 mil votos e disputará neste ano o Senado, despontam os deputados estaduais Valdeci Oliveira e Laura Sito, do PT. À esquerda, as questões partidária, de corrente política e de máquina de campanha falam alto para a transferência de eleitores. Numa leitura alternativa, lideranças da esquerda apontam que Pimenta não poderá fazer movimentos explícitos para um ou outro candidato, sob pena de colher corpo mole dos preteridos.

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Valdeci tende a se beneficiar mais na busca pelo espólio por ter trajetória consolidada e ser de Santa Maria, a mesma região de Pimenta. Contudo, boa parcela dos eleitores está sob disputa e não há transferência automática de votos para ungidos. Isso abre margem para outras lideranças ocuparem o espaço. A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) tem despontado nas análises de bastidores como nome para pontear a votação à Câmara na esquerda.

Na direita, a redistribuição é pouco relacionada a legendas. Ela se dá principalmente no bloco ideológico, dada a característica de constante migração partidária das lideranças do campo. A capacidade de engajamento e posicionamento nas redes sociais também tem peso preponderante na seara bolsonarista e conservadora.

Os espólios de Marcel van Hattem (Novo), 256 mil votos em 2022 e pré-candidato ao Senado, e de Luciano Zucco (PL), 259 mil eleitores no pleito passado e postulante a governador, tendem a ser diluídos entre diversos candidatos. Alguns já são políticos afirmados que podem se alçar aos mais votados, enquanto outros são figuras em ascensão. Também é pertinente somar na conta os quase 87 mil votos de Ubiratan Sanderson (PL) na eleição anterior. É outro deputado federal que tentará ascender ao Senado.

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Entre os possíveis herdeiros da massa de eleitores para a Câmara, são mencionados Mauricio Marcon, Diogo Siqueira e Jessé Sangalli, do PL, Felipe Camozzato e Tiago Albrecht, do Novo, Any Ortiz, do PP, Rony Gabriel, do Podemos, e Gustavo Victorino, do Republicanos. O ex-ministro Onyx Lorenzoni (PP) é uma incógnita: para uns está no páreo, mas, para outros, perdeu o bonde da história depois da campanha a governador em 2022.

Marcon e Victorino são apontados como possíveis líderes da lista dos campeões de votos e Any também tende a ganhar mais força. O vereador de Erechim e influenciador digital Rony Gabriel é aposta de ascensão rápida. Ele ficou amplamente conhecido após ter denunciado uma proposta para que defendesse em redes sociais o Banco Master e atacasse o Banco Central.