Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Aliança a contragosto 
Notícia

Sem candidato do PT, PSOL vai se render à aliança com Juliana Brizola

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Rosane de Oliveira

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