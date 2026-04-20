RS destaca redução das mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026

Detran-RS realiza no mínimo uma operação semanal da Balada Segura, com foco na conscientização. Jeff Botega / Agencia RBS

De janeiro a março deste ano, o Rio Grande do Sul teve uma queda de 15,4% nos sinistros de trânsito (de 383, no mesmo período em 2025, para 324) e de 13,5% no de vítimas fatais, que caiu de 428 para 370. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (20), no Gaúcha Atualidade, pela diretora institucional do Detran-RS, Diza Gonzaga, para contrapor a visão da coluna de que estamos perdendo a guerra no trânsito.

Apesar da queda no primeiro trimestre, Diza entende que não há o que comemorar, porque o ideal seria chegar a zero, que é a meta da Suécia, país exemplar no combate à violência no trânsito. A diretora afirmou que o Detran vem intensificando ações de educação e fiscalização.

Disse que a instituição realiza no mínimo uma operação semanal da Balada Segura, com foco na conscientização. Na Operação Verão Total, todo o efetivo de agentes de trânsito do Detran foi deslocado para o litoral, atuando de forma permanente nas ações da Balada Segura junto aos veranistas.

Na área educativa, no último ano, o Detran ampliou em 50% o total de pessoas atingidas pelas capacitações que desenvolve através da Escola Pública de Trânsito. Os públicos dessas ações são professores, alunos do Ensino Médio e Fundamental, profissionais credenciados à instituição e representantes das prefeituras municipais, entre outros. Em 2025, 6.800 pessoas realizaram atividades de instrumentalização na Escola do Detran.

Em relação às campanhas de conscientização, Diza lembrou que foram nove desenvolvidas ao longo de 2025, em um investimento total de R$ 25 milhões. Neste primeiro trimestre de 2026, o destaque é a campanha "Na Estrada, o salva-vidas é você", com foco no veraneio.

No ano passado, a campanha "A vida é mais urgente do que qualquer mensagem", que abordou o uso do celular, foi premiada no Salão ARP (Associação Rio-Grandense de Propaganda), recebendo medalha de ouro na categoria Criatividade. A instituição também assinou campanhas recentes como "Volte bem – você tem muita vida pela frente", que está sendo reveiculada nos feriadões deste primeiro semestre.

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De acordo com dados da Secretaria de Comunicação, desde 2019, o Detran investiu R$ 100 milhões em 41 campanhas de conscientização.

No South Summit Brazil, o Detran apresentou ao público um simulador de direção que demonstrava os efeitos do álcool e do uso do celular. No Planeta Atlântida, em janeiro, disponibilizou rotas para o público se deslocar até o festival, com o "Ônibus Salva-Vidas da Galera". E, de forma recorrente, tem levado o teste educativo do etilômetro (bafômetro) aos eventos em que participa, como na Expointer de 2025.