Revolta no bunker

Governador não foi escolhido para representar PSD nas eleições presidenciais. Jeff Botega / Agencia RBS

O jornalista Fábio Schaffner colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço

Os mais irritados no entorno de Eduardo Leite com a escolha de Ronaldo Caiado para concorrer à Presidência pelo PSD foram os integrantes do grupo conhecido como "A Mesa". O grupo concentra alguns dos mais influentes conselheiros do governador, entre eles o secretário de Comunicação, Caio Tomazeli, e o publicitário Fábio Bernardi.

Foi Bernardi quem dirigiu pessoalmente o vídeo em que Leite lamenta a decisão do PSD e em nenhum momento cita o nome de Caiado nem o cumprimenta. Um perfil de apoio a Leite nas redes sociais, controlado pela "Mesa", classificou como "vergonha", "nojo" e jogo de "cartas marcadas" a escolha de Gilberto Kassab.

Troca de trincheira

Após trabalhar nas duas candidaturas exitosas de Eduardo Leite ao Piratini, a jornalista Tânia Moreira recebeu convite para atuar na campanha de Luciano Zucco (PL). Tânia vai liderar a equipe de rádio e TV pela Critério, empresa de comunicação contratada por Zucco. Um dos sócios da Critério é Cleber Benvegnú, que foi secretário de Comunicação do governo Sartori, mesmo cargo ocupado por Tânia no governo Leite. Cleber também vai trabalhar na campanha de Flávio Bolsonaro no sul do país.

Pedido presidencial

Comenta-se nos corredores do Palácio do Planalto que o presidente Lula tinha dois pedidos para fazer a Edegar Pretto na reunião que não aconteceu, segunda passada. O primeiro, para que Pretto renunciasse à candidatura em prol de Juliana Brizola. O segundo, que fosse vice da pedetista, de modo a engajar desde já o PT na campanha. A contragosto, Pretto até diria sim ao primeiro. Ao segundo, nem forçado.

Chapa branca

O desassombro com que os ministros do STF viajam em aeronaves alheias torna oportuna uma lição de Eliseu Padilha (1945-2023). Ao desembarcar no aeroporto de Pelotas, no início dos anos 2000, o então ministro dos Transportes foi encaminhado a um luxuoso sedan que lhe esperava de portas abertas.

— De quem é esse carro? — reagiu o ministro.

— Não sei, mas é nosso — respondeu o anfitrião, um dirigente local do MDB.

— Desculpa, mas sou ministro. Só ando em carro oficial — disse Padilha, dirigindo-se a um veículo da prefeitura.

De Porto Alegre para São Paulo