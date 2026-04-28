Relator propõe dois meses de suspensão de mandato de Van Hattem

Deputado Moses Rodrigues leu relatório durante sessão desta terça-feira (28) da Comissão de Ética. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

No mesmo dia em que foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República por ofensa à honra de um delegado da Polícia Federal, o deputado Marcel van Hattem (Novo) sofreu outro baque. Na Comissão de Ética da Câmara, o deputado Moses Rodrigues (União Brasil-CE) apresentou seu relatório propondo a suspensão do mandato de Van Hattem por dois meses.

O deputado gaúcho está sendo processado pela tentativa de impedir o presidente da Câmara, Hugo Motta, de abrir os trabalhos na Câmara, no episódio em que ele, Marcos Pollon e Zé Trovão ocuparam a Mesa Diretora em movimento para forçar a aprovação da anistia aos condenados pela trama golpista e pelos distúrbios de 8 de janeiro de 2023.

O parecer de Moses Rodrigues terá de ser votado pelos demais integrantes do Conselho de Ética. A deliberação está marcada para sessão da comissão no dia 5 de maio.

Em seu perfil no X, Van Hattem reclamou de “perseguição sem fim” e pediu votos para derrubar o parecer do relator:

“Acabo de receber o voto do relator no Conselho de Ética: defende DOIS MESES de suspensão do meu mandato, do @TrovaoDas e do @PollonMarcos pela ocupação pacífica da Mesa em favor da anistia no ano passado. Já os petistas agressores como Camila Jara e Rogério Correia, seguem intocáveis, sem sequer processo aberto contra eles. Por que este tratamento desigual?”