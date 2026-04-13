Ranolfo toma posse como chefe da Casa Civil nesta terça-feira

O retorno do ex-governador Ranolfo Vieira Júnior ao coração do poder, como chefe da Casa Civil, nesta terça-feira (14), às 9h30min, é mais do que um movimento de acomodação de peças após a saída dos secretários que serão candidatos na eleição de outubro. O governador Eduardo Leite está trazendo para trabalhar a seu lado um funcionário público exemplar como delegado de polícia e que, quando virou político, foi um vice fiel e resolvedor de problemas.
Na formação do governo, Leite pediu a Ranolfo que ficasse temporariamente na Secretaria da Segurança Pública, a área mais espinhosa do governo naquele momento. Ranolfo aceitou e o que deveria ser temporário durou até que Leite renunciou ao mandato e ele assumiu como governador.
No segundo governo, Leite indicou Ranolfo para a direção do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), um cargo mais cobiçado do que a maior parte das secretarias. Agora, para encerrar o mandato, chamou Ranolfo de volta. Com salário menor e encargos maiores, o delegado aceitou.
— Voltar ao Palácio Piratini é voltar ao centro das decisões que moldam a vida das pessoas. Estou empolgado porque é o fechamento de um ciclo que começou em 2018, quando concorremos juntos — disse Ranolfo na semana passada, quando esteve na Fiergs para acompanhar a palestra do pré-candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado.
A vaga na Casa Civil foi aberta porque Leite precisou de Artur Lemos em outra posição estratégica para qual ninguém está mais preparado. Na Secretaria-Geral de Governo, Lemos terá a missão de destravar as obras que Leite quer entregar até dezembro, muitas das quais estão atrasadas por questões burocráticas. Ninguém abaixo do governador conhece tão bem a máquina do Estado quanto Lemos, que deixa a Casa Civil com um recorde. São 1.895 dias como chefe da Casa Civil, ou cinco anos e dois meses fazendo a interlocução com a Assembleia, gerenciando a disputa por cargos e administrando as disputas de poder na base aliada.