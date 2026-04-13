Ranolfo toma posse como chefe da Casa Civil nesta terça-feira

Eduardo Leite chamou Ranolfo Vieira Junior para ocupar a vaga deixada por Arthur Lemos. Carolina Greiwe / Divulgação

O retorno do ex-governador Ranolfo Vieira Júnior ao coração do poder, como chefe da Casa Civil, nesta terça-feira (14), às 9h30min, é mais do que um movimento de acomodação de peças após a saída dos secretários que serão candidatos na eleição de outubro. O governador Eduardo Leite está trazendo para trabalhar a seu lado um funcionário público exemplar como delegado de polícia e que, quando virou político, foi um vice fiel e resolvedor de problemas.

Na formação do governo, Leite pediu a Ranolfo que ficasse temporariamente na Secretaria da Segurança Pública, a área mais espinhosa do governo naquele momento. Ranolfo aceitou e o que deveria ser temporário durou até que Leite renunciou ao mandato e ele assumiu como governador.

No segundo governo, Leite indicou Ranolfo para a direção do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), um cargo mais cobiçado do que a maior parte das secretarias. Agora, para encerrar o mandato, chamou Ranolfo de volta. Com salário menor e encargos maiores, o delegado aceitou.

— Voltar ao Palácio Piratini é voltar ao centro das decisões que moldam a vida das pessoas. Estou empolgado porque é o fechamento de um ciclo que começou em 2018, quando concorremos juntos — disse Ranolfo na semana passada, quando esteve na Fiergs para acompanhar a palestra do pré-candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado.