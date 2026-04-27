Ranolfo avisa presidente da Assembleia que ritmo será intenso nos próximos meses

Ranolfo e Peres tiveram encontro na Assembleia Legislativa. Pablo Reis / Divulgação

De volta ao Palácio Piratini, agora no papel de articulador político do governo de Eduardo Leite, o chefe da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior, está preparando o terreno para garantir a aprovação de projetos relevantes até o final do ano.

Nesta segunda-feira (28), Ranolfo visitou o presidente da Assembleia Legislativa, Sergio Peres (Republicanos). Mais do que uma visita institucional, o encontro serviu para Ranolfo sinalizar que a Casa Civil manterá um ritmo intenso de atuação nos próximos meses.

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A estratégia prevê o encaminhamento dos projetos de forma escalonada, especialmente por se tratar de um ano eleitoral, o que deve favorecer o diálogo aprofundado com a sociedade.