Quem vai cuidar do Escritório da Reconstrução no RS  

Ramon Jesus, Paulo Pimenta e Maneco Hassen. Erickson Campos / Divulgação

Com a saída de Maneco Hassen, que será candidato a deputado estadual pelo PT, a Secretaria da Reconstrução do governo federal no Rio Grande do Sul, o cargo será ocupado por Ramon Jesus, ex-vice-prefeito de Taquari. Ramon Jesus já atuava ao lado de Maneco desde que Paulo Pimenta era ministro da Reconstrução.

Filiado ao PT desde 2001, Maneco foi prefeito de Taquari por dois mandatos, entre 2012 e 2020. No seu segundo governo como prefeito, presidiu a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), durante o período mais crítico da pandemia.

Nas eleições de 2022, Maneco concorreu a deputado estadual pela primeira vez e, com 34.532 votos, ficou na suplência do partido.