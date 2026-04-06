PT tenta resistir à investida nacional

O jornalista Fábio Schaffner colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Buscando reunir musculatura política para enfrentar a direção nacional, o PT gaúcho realiza hoje uma plenária com os seis partidos da aliança, mais sindicatos e movimentos populares. A ideia é exibir capacidade de mobilização em torno de Edegar Pretto e ganhar tempo ante uma determinação que todos já consideram irreversível em prol de Juliana Brizola (PDT).
Nos últimos dias, Pretto fez seis publicações nas redes sociais reafirmando a candidatura. Ao lado de expoentes históricos, como Olívio Dutra e Tarso Genro, modulou o discurso, dando mais ênfase que a prioridade é a reeleição de Lula, tal qual preconiza a cúpula petista.
Nada disso parece comover o presidente do partido, Edinho Silva. Na terça-feira, ele reúne mais uma vez o Grupo de Trabalho Eleitoral. Correntes como a Socialismo em Construção, de Paulo Pimenta, pediram que a situação do RS seja incluída na pauta. A expectativa é de que haja orientação formal para recuo de Pretto. Se isso acontecer, o diretório estadual está pronto para assentir, mas admite nos bastidores que não pretende fazer campanha para Juliana.
Agenda de candidato
Flávio Bolsonaro (PL) desembarca sexta-feira em Porto Alegre, na sua primeira incursão no RS como pré-candidato à Presidência. Ele participa do Fórum da Liberdade, no fim da tarde, e à noite janta com políticos e lideranças empresariais. No sábado, começa o dia fazendo gravações com Zucco e os candidatos ao Senado. Na sequência, toma café da manhã com mulheres no Parque Harmonia, posa para fotos com cerca de 400 candidatos a deputado da coligação e participa do ato político de lançamento das pré-candidaturas do PL.
Reparação histórica
O governo federal declarou de interesse social a área de 0,45 hectare do Quilombo Fidélix, em Porto Alegre. Trata-se de uma primeira etapa para o processo de desapropriação de imóveis particulares do território, situado entre os bairros Azenha e Cidade Baixa. A ocupação do local começou nos anos 1980 e atualmente 23 famílias de descendentes de escravizados vivem no local.