Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Bastidores da aliança
Notícia

PT pressiona Edegar Pretto a ser vice de Juliana Brizola

Na segunda-feira, diretório estadual deverá fazer apelo ao ex-candidato a governador, com o argumento de que só ele pode pacificar o PT

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS