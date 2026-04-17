Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sem repartição
Notícia

PT não deverá entrar com dinheiro na campanha de Juliana Brizola 

Com a aliança, o tempo de TV da candidata do PDT sobe de 20 segundos para 2 minutos e 30 segundos 

Rosane de Oliveira

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