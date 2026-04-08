PT gaúcho vai aprovar na sexta-feira a aliança com o PDT

Edegar Pretto deverá ceder a cabeça de chapa a Juliana Brizola. Camila Hermes / Agencia RBS

Tem dia e hora para o enterro da candidatura própria do PT a governador. Será na sexta-feira (10), a partir das 9h30min, a reunião da executiva estadual que acatará a resolução da direção nacional de apoiar Juliana Brizola (PDT) e abrir mão da candidatura de Edegar Pretto, que vinha percorrendo o Estado em caravanas para discutir o plano de governo.

Ainda não está definido o que fará Edegar Pretto, que não quer ser vice de Juliana. O mais provável é que concorra a deputado federal, como forma de o PT aproveitar seu capital político. Em 2022, quando concorreu a governador, ele fez 1.700.374 e por muito pouco não tirou Eduardo Leite do segundo turno.

O PT deverá indicar o vice de Juliana, mas o nome não está definido. Considerado o candidato ideal, por ter a experiência administrativa que falta a Juliana, o deputado Pepe Vargas disse que não está nos seus planos concorrer a vice. Pepe foi duas vezes prefeito de Caxias, presidente da Assembleia e ministro de Estado. Ele é candidato à reeleição. Outro deputado cotado é Jeferson Fernandes, até aqui candidato à reeleição. Sem mandato, o ex-deputado Henrique Fontana poderá ser a solução.

Pepe vinha coordenando a elaboração do plano de governo do PT, mas a executiva nacional extinguiu o grupo. Na reunião realizada na terça-feira, a cúpula do PT deliberou que o plano de governo deverá ser construído em conjunto com o PDT. A representação do PT nesse grupo será composta pelos membros da executiva nacional filiados no Rio Grande do Sul (Henrique Fontana e Misiara Oliveira) e por três membros do diretório nacional.