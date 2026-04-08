Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Mãos dadas
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PT gaúcho vai aprovar na sexta-feira a aliança com o PDT

Mesmo com resistências internas, executiva estadual acatará a decisão da direção nacional de apoiar Juliana Brizola

Rosane de Oliveira

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