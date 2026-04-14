PT aprova resolução de 21 pontos sobre aliança com o PDT e cobra engajamento na campanha de Lula

Na mesa estavam Edegar Pretto (em pé), o presidente estadual Valdeci Oliviera e o secretário-geral Cícero Ballestro. Cícero Ballestro / Arquivo Pessoal

Depois de duas horas e meia de debates acalorados, que entraram noite adentro na terça-feira (13), o diretório estadual do PT aprovou uma resolução política de 21 pontos sobre a aliança com o PDT, imposta pela direção nacional. O texto começa falando do cenário global, marcado “por uma preocupante ascensão de movimentos de extrema-direita e tendências neofascistas, xenofóbicas e pela violência do imperialismo” para defender a prioridade à reeleição do presidente Lula.

“Diante deste tabuleiro geopolítico, o Governo Lula projeta o Brasil como um contraponto político e diplomático essencial, em defesa da soberania dos países, da paz e das liberdades democráticas. Ao defender o multilateralismo, a urgência de uma reforma nas instituições de governança global, a redução das desigualdades, reformas estruturais e a integração regional, o Brasil, sob a gestão Lula, desempenha um papel vital ao oferecer uma alternativa política em um mundo que parece caminhar para a barbárie”, diz o documento.

Adiante, detalha a participação do PT do Rio Grande do Sul em todas as eleições do período democrático para falar, com palavras mais amenas, da intervenção do diretório nacional: “Este resgate histórico é importante porque, pela primeira vez em 44 anos, por conta de uma decisão majoritária do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional (GTE – Nacional), com a chancela da maioria da Comissão Executiva Nacional, portanto, uma decisão que contrariou o nosso acúmulo, o PT do RS participará de uma disputa ao Governo Gaúcho sem encabeçar a chapa majoritária.”

Os petistas se comprometem a trabalhar pela candidatura de Juliana Brizola, mas pedem em contrapartida que o PDT assuma as bandeiras do governo Lula e as defendidas na pré-campanha por Edegar Pretto, escolhido pelo diretório estadual para ser o interlocutor do partido nas conversas com o PDT.

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