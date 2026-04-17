PSOL vai aprovar apoio a Juliana Brizola na próxima terça-feira

Edegar Pretto (E) e Pedro Ruas (D) se cumprimentam após reunião em café. Cecília de Abreu / Divulgação

Será aprovado na próxima terça-feira (21), às 10h30min, na reunião da executiva estadual, o apoio crítico do PSOL à candidatura de Juliana Brizola. Os focos de resistência agora são mínimos e os líderes do partido dão como certa a entrada na aliança, apesar da ameaça anterior de lançar candidato próprio.

O PSOL chegará à reunião com um documento contendo as exigências programáticas para entrar na coligação. São os pontos que o partido quer ver incluídos no plano de governo de Juliana e que devem contemplar, por exemplo, o compromisso de não privatizar mais nada no Estado e acenos de melhoria dos salários dos servidores públicos.

Nesta sexta-feira, o agora pré-candidato a vice de Juliana, Edegar Pretto, se encontrou com o vereador Pedro Ruas, que foi seu candidato a vice-governador na eleição de 2022. Os dois são amigos e trocaram ideias sobre a aliança.