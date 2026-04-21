PSOL confirma "apoio crítico" a Juliana Brizola e entregará carta com reivindicações

PSOL estará na chapa majoritária de Juliana Brizola com Manuela D'Ávila, que concorrerá ao Senado. Erickson Campos / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois de ameaçarem lançar candidatura própria a partir da saída de Edegar Pretto (PT) da cabeça de chapa, líderes do PSOL confirmaram um "apoio crítico" à candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora, em reunião online na manhã desta terça-feira (21). O grupo ainda estabeleceu 10 reivindicações ao plano de governo (leia na íntegra abaixo), que serão entregues à pedetista em encontro marcado para o início da tarde desta quarta-feira (22), na sede do PDT.

Nas palavras dos líderes do PSOL, o apoio crítico significa que a militância do partido vai trabalhar para não repetir o segundo turno de 2022 na eleição estadual, em que não houve um candidato da esquerda na disputa. Na ocasião, Onyx Lorenzoni (então no PL) e Eduardo Leite (então no PSDB) se enfrentaram, com vitória do ex-tucano.

— Nosso compromisso é derrotar a extrema direita e, num primeiro momento, fazer com que a chapa chegue ao segundo turno. Mas sabemos que um governo do PDT não será um governo dos trabalhadores nem de esquerda. Então, não reivindicamos espaço nele. Vamos seguir lutando por um governo de esquerda — avaliou o vereador Roberto Robaina, lembrando que o PDT integrou a base do governo Leite no segundo mandato.

Entre as demandas que serão apresentadas, o PSOL vai pedir a Juliana que se comprometa a lutar pela revisão da dívida do Estado com a União. Além disso, o partido define prioridades de atuação em áreas como educação, meio ambiente, dignidade das mulheres e pessoas de baixa renda e agricultura (leia na íntegra abaixo).

— São reivindicações básicas para que possamos enfrentar conjuntamente esse processo eleitoral e derrotar a extrema direita, que, se chegar ao governo, vai causar um estrago enorme ao nosso Estado — ressaltou Gabrielle Tolotti, presidente estadual do PSOL.

A confirmação do PSOL sela a união da frente de partidos da esquerda, desenhada desde o ano passado para a disputa pelo Palácio Piratini. O grupo conta ainda com PDT, PT, PCdoB, PV, Rede e PSB. Na chapa, o PSOL estará representado por Manuela D'Ávila, que concorrerá a uma das vagas ao Senado, ao lado de Paulo Pimenta (PT). Edegar Pretto será o vice de Juliana.

Leia a proposta do PSOL