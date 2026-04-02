PSOL avisa que sairá da aliança se PT apoiar Juliana Brizola

Presidente estadual do PSOL reforça apoio à pré-candidatura de Edegar Pretto. Celso Bender / ALRS

Mesmo que a direção nacional do PT imponha a aliança com o PDT no Rio Grande do Sul, editando uma “orientação” para o partido desistir da candidatura de Edegar Pretto para apoiar Juliana Brizola, o presidente Lula não terá palanque único no Rio Grande do Sul. O PSOL, que hoje integra a aliança de seis partidos em torno de Edegar, voltou a avisar que se ele não for o candidato sairá da coligação.

— Não tem cabimento uma chapa de oposição ser encabeçada por um partido que esteve nos últimos oito anos ajudando Eduardo Leite a governar — resumiu a deputada estadual Luciana Genro, presidente estadual do PSOL.

Cotado para ser o candidato no caso de o PT se aliar ao PDT, o vereador Pedro Ruas gravou um vídeo para as redes sociais após a entrevista de Edinho Silva à Rádio Gaúcha. No vídeo, Ruas diz:

— É com o PT, com o Edegar Pretto, que nós do PSOL temos uma aliança, E nós não abrimos mão disso. É importante que as direções nacionais saibam que nós queremos o Edegar Pretto, sim, e não abrimos mão para outra candidatura. O que é isso? A esquerda vai ficar sem representante nas eleições? O Edegar é a esquerda nas eleições. E é por isso que nós fazemos questão de dizer que nós queremos o Edegar Pretto. Mas se a direção nacional do PT, ouçam bem, retirar o Edegar Pretto, esta é a minha opinião, nós nos reservamos o direito de ter outro caminho, até mesmo a candidatura própria. Porque é certo que aqui no Rio Grande do Sul a esquerda terá candidato.

A pré-candidata do PSOL ao Senado na aliança com o PT, Manuela D’Ávila, não quis se pronunciar sobre as articulações. Recém-chegada ao partido, deixou as manifestações para os líderes mais antigos e segue arrebanhando voluntários para trabalharem na sua campanha.