Professores receberão reajuste do piso salarial na folha de abril

Com a redação final aprovada na sessão de terça-feira (7) na Assembleia Legislativa, o projeto de reajuste do piso salarial do magistério, com impacto em todos os níveis do plano de carreira, foi assinado pelo presidente da Assembleia e foi para a Casa Civil, onde será sancionado pelo governador Eduardo Leite. Como Leite está em Brasília, a sanção deve ficar para quinta-feira. Embora a lei permita que o governador o faça por assinatura digital, é provável que ele o faça na volta ao Piratini, para dar solenidade ao ato. O pagamento será feito na folha de abril, incluindo os atrasados de janeiro, fevereiro e março, já que o novo valor vale a partir de 1º de janeiro.
O piso do magistério válido para 2026 teve reajuste de 5,4% e passou de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, por 40 horas semanais de trabalho. Como o plano de carreira do magistério tem o piso como referência, todos os níveis terão correção.
Têm direito ao piso salarial todos os professores ativos, inativos e pensionistas. Nem todos os aposentados, porém, receberão os 5,4% de reajuste. É que com a mudança no plano de carreira, no primeiro governo de Eduardo Leite, as vantagens como adicionais de tempo de serviço, entre outras, foram separadas do subsídio e ficaram congeladas. Como a maioria já absorveu essas diferenças, no futuro todos os aposentados terão reajuste igual ao dos professores em atividade.