Professores receberão reajuste do piso salarial na folha de abril

Com a redação final aprovada na sessão de terça-feira (7) na Assembleia Legislativa, o projeto de reajuste do piso salarial do magistério, com impacto em todos os níveis do plano de carreira, foi assinado pelo presidente da Assembleia e foi para a Casa Civil, onde será sancionado pelo governador Eduardo Leite. Como Leite está em Brasília, a sanção deve ficar para quinta-feira. Embora a lei permita que o governador o faça por assinatura digital, é provável que ele o faça na volta ao Piratini, para dar solenidade ao ato. O pagamento será feito na folha de abril, incluindo os atrasados de janeiro, fevereiro e março, já que o novo valor vale a partir de 1º de janeiro.