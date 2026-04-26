Procissão de São Jorge: em ano eleitoral, a fé ganha fôlego

Gabriel Souza e Juliana Brizola participaram da celebração de fé. Joel Vargas/Mariana Ramos / ASCOM

Um séquito de lideranças políticas participaram neste domingo (26) da procissão de São Jorge, em Porto Alegre. Em ano de eleição, religião e política andam cada vez mais juntas. Os futuros candidatos compareceram em peso, entre eles o vice-governador Gabriel Souza (MDB) e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), ambos postulantes ao Palácio Piratini.

Gabriel caminhou ao lado do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Nos bastidores do MDB da Capital, as avaliações são de que Melo irá apoiar Gabriel de forma comedida. O motivo disso seria evitar atrito com a base na Câmara de Vereadores. Os parlamentares que apoiam Luciano Zucco (PL) para o Piratini são 15, enquanto apenas quatro são de siglas aliadas de Gabriel.

O vice-governador afirma estar satisfeito com as participações de Melo nas reuniões de coordenação de campanha e com as aparições em eventos públicos.

— Vejo o Sebastião engajado. Lá na frente, esperamos contar com ele na propaganda na TV — afirma Gabriel.

No dia 30 de maio, um ato irá lançar a candidatura dele ao Palácio Piratini. A expectativa é reunir cinco mil pessoas no evento, em Porto Alegre, com a presença do presidenciável Ronaldo Caiado (PSD).

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Arrancada

A primeira reunião da frente de esquerda para o governo estadual, encabeçada por Juliana Brizola (PDT), acontece nesta segunda-feira (27). Do encontro, deve sair o nome do coordenador do plano de governo. A expectativa é de que o Avante anuncie apoio a Juliana nesta semana.

Reforma agrária na fronteira

Saiu no Diário Oficial da União (DOU) a concordância do Conselho de Defesa Nacional com o processo de titulação de 112 famílias que vivem em quatro assentamentos federais em regiões de fronteira no Rio Grande do Sul.

As terras em alienação se referem aos assentamentos Santa Inácia e Pinheiro Machado, no município de Pinheiro Machado; e São Joaquim e Coqueiro, em Santana do Livramento. Eles foram criados na década de 90 e somam 3,3 mil hectares. Por cerca de 30 anos, as famílias tiveram a concessão de uso. Agora, o Incra poderá encarreirar a última etapa: vistoria e emissão do Título de Domínio (TD) de cada família. Isso garante a posse definitiva, mediante pagamento calculado por norma da reforma agrária.

Atualmente, existem 194 assentamentos federais no Estado, com 8.173 famílias instaladas. Do total, 45 tiveram a emissão dos TDs, empossando 1.951 grupos familiares.

Latinha e parlamento

O presidente estadual do Podemos, Everton Braz, está entusiasmado com o possível retorno do radialista Sérgio Zambiasi à política. Braz afirma que os últimos sinais do ex-senador, incluindo a filiação ao Podemos dentro do prazo legal, neste mês de abril, indicam disposição para concorrer à Assembleia Legislativa.

Pracinhas cuidadas

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, liderada por Rafael Fleck, entregou a revitalização de 100 praças de Porto Alegre entre janeiro e abril de 2026. As ações são de reparo e troca de brinquedos, pintura e recuperação de bancos, lixeiras e passeios. A meta é revitalizar 350 praças públicas até o final do ano.

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