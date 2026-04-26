Rosane de Oliveira

Campanha na rua
Notícia

Procissão de São Jorge: em ano eleitoral, a fé ganha fôlego

Diversos pré-candidatos na eleição de 2026 participaram da festa do santo guerreiro em Porto Alegre, incluindo Gabriel Souza e Juliana Brizola.

Carlos Rollsing

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