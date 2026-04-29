Prefeitura de Canoas entrega muro para reforçar proteção contra cheias

Secretário de Obras admite que muro sozinho não protege a região, mas estrutura será "abraçada" pelo dique do Rio Branco e por elevação da Avenida Guilherme Schell. Kelvin Oliveira / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A prefeitura de Canoas entrega nesta quinta-feira (30) sua primeira obra de reconstrução e fortalecimento do sistema de proteção contra cheias da cidade, no bairro Rio Branco. Carregando o simbolismo de estar localizado no ponto onde a água começou a invadir as ruas residenciais do município, o muro da Cassol está finalizado e vai integrar a estrutura do dique que protege parte da cidade contra elevações do Rio Gravataí.

São pouco mais de 100 metros de extensão e dois metros de largura da parede que protegerá a cidade a uma cota de cheia de até 6,75 metros. A estrutura, reforçada por estacas de 12 metros de profundidade, custou R$ 1,47 milhão para os cofres do município. A obra começou em outubro de 2024.

Conforme o secretário de Obras, Guido Bamberg, o muro faz parte do primeiro trecho do pôlder Rio Branco. A estrutura será integrada ao dique, cuja obra de elevação tem previsão de entrega para 2027. O sistema de proteção ainda será reforçado pela elevação da Avenida Guilherme Schell no trecho, que ficará com a mesma altura da ponte sobre o Rio Gravataí, na divisa com Porto Alegre.

— A ordem de início foi emitida no ano passado. Fizemos contratação integrada, então a empresa está terminando os projetos executivos. Estamos aguardando também a licença ambiental por parte da Fepam, que deve sair até esta sexta-feira (dia 1º). Todo o nosso sistema de proteção, o que não for esse ano, vai ser entregue ano que vem, com exceção do pôlder São Luís, que é uma obra mais complexa _ garante o secretário.