PP formaliza indicação da deputada Silvana Covatti como vice de Zucco

(E-D) Sérgio Turra, Guilherme Pasin, Ana Amélia Lemos, Silvana Covatti, Luciano Zucco, Celso Bernardi, Joel Wilhelm, Covatti Filho e Mariana Lescano. Bernardo Souza / Divulgação

Agora é oficial: a deputada Silvana Covatti (PP), 63 anos, será a candidata a vice na chapa encabeçada por Luciano Zucco (PL). A indicação, dada como certa desde que o PP decidiu fechar a aliança com o PL, foi formalizada pela executiva estadual do PP nesta sexta-feira (10), para garantir o lançamento no sábado, em ato com a presença do pré-candidato do PL a presidente, Flávio Bolsonaro.

Com cinco mandatos como deputada estadual, Silvana é casada com o ex-deputado Vilson Covatti e mãe do presidente do PP, Luiz Antônio Covatti, o Covattinho. Sem Silvana na lista de candidatos a deputado estadual, a família Covatti vai tentar emplacar na Assembleia a vereadora Nicole Weber Covatti, esposa do presidente do partido. Um irmão de Silvana também deve ser candidato na eleição de outubro. Covattinho tentará a reeleição como deputado federal.

Silvana foi a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa e, também, a pioneira como secretária da Agricultura, cargo que também foi ocupado pelo filho.

— Fico muito feliz com a confiança do meu partido e por estar ao lado de um líder preparado e posicionado como o Zucco. Vamos percorrer juntos o Estado para construir uma agenda focada nas gaúchas e nos gaúchos e nas demandas históricas do nosso Estado. Tenho a certeza de que a força do Progressistas e das mulheres ajudará a fazer a diferença na nossa mobilização. Contem com meu empenho, lealdade e trabalho — discursou Silvana no ato de anúncio da candidatura.

Zucco foi até a sede do Progressistas ao final do encontro e agradeceu pela parceria:

— Silvana tem experiência, energia e muita conexão com as pessoas. Será uma importante parceira na nossa caminhada, assim como todos os progressistas e quem integra esse projeto coletivo. Vamos ouvir a gauchada e trabalhar numa agenda que retome o protagonismo do nosso Estado.

Com o anúncio de Silvana, estão preenchidas as quatro vagas de pré-candidatos da aliança formada por PL, Progressistas, Novo, Republicanos e Podemos nas disputas majoritárias. Além de Zucco e Silvana, que disputarão o Piratini, os deputados federais Marcel Van Hattem (Novo) e Sanderson (PL), são os pré-candidatos ao Senado.

O lançamento da chapa será às 11h de sábado, na Casa do Gaúcho, no Parque da Harmonia, com a presença de Flávio Bolsonaro e de líderes e simpatizantes dos partidos que integram, a aliança. Antes, haverá um café da manhã para mulheres, no mesmo local, organizado pela presidente do PL mulher, Adriane Cherini.

Programação

Nesta sexta pela manhã, Flávio Bolsonaro ganhou uma recepção de políticos ao desembarcar no Aeroporto Salgado Filho. O pré-candidato à Presidência participa de um painel à noite no Fórum da Liberdade.

Flávio (C) foi recebido por Sanderson, Giovani Cherini, Luciano Zucco, Adriane Cherini e Silvana Covatti (D-E). Bruno Biguá / Divulgação