Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Delícias na Praça da Alfândega
Notícia

Porto Alegre terá feira inédita da agricultura familiar na semana do Dia das Mães

De 4 a 9 de maio, 60 agroindústrias venderão seus produtos no espaço tradicional da Feira do Livro

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS