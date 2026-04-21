Porto Alegre terá feira inédita da agricultura familiar na semana do Dia das Mães

Produtores poderão expor suas delícias, como o mel, em feira na Praça da Alfândega. Mateus Bruxel / Agencia RBS

À frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) desde o início de fevereiro, o secretário Gustavo Paim está encantado com as histórias que ouve de quem põe a mão na massa nas agroindústrias e empolgado com a perspectiva de apoiar 150 feiras da agricultura familiar neste ano. Só nos próximos dias, serão três — na Exposol (Soledade), na Fenasoja (Santa Rosa) e na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, uma feira inédita.

No local onde tradicionalmente ocorre a Feira do Livro, os consumidores vão encontrar produtos da agricultura familiar na Feira do Dia das Mães, de 4 a 9 de maio. Serão 60 agroindústrias, incluindo os 16 premiados da Expointer, na lógica de ser um lançamento do pavilhão da agricultura familiar da tradicional feira do Parque Assis Brasil, em Esteio. Além dos estandes para a venda de produtos, será montado um palco para apresentações artísticas ao final do dia.

Do início de janeiro até agora, a SDR já apoiou 42 feiras com pavilhão da agricultura familiar. Até dezembro, a meta de Paim é chegar a 150.

Das histórias que mais comoveram o secretário até agora, ele destaca a que ouviu na Expodireto, em Não-Me-Toque, de uma agroindústria de Cristal tocada por mãe e filha. A mãe, Rosa, faz geleias e contou toda orgulhosa que a filha, Stefanie, passou no vestibular de Medicina na Universidade Federal de Pelotas. Na Expoagro Afubra, em Rio Pardo, Paim apresentou as duas ao vice-governador Gabriel Souza e teve uma surpresa: