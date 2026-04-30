Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Análise
Análise

Pesquisa Quaest mostra que indecisos deixam cenário da eleição em aberto no RS

Mesmo com a apresentação de um cartão com o nome dos candidatos, 34% não sabem quem escolher

Rosane de Oliveira

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