Pesquisa Quaest indica que eleição presidencial será guerra de rejeições

Os dois candidatos estão tecnicamente empatados nas intenções de voto para o segundo turno. Marcelo Camargo/Saulo Cruz / Agencia Senado/Agência Brasil

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (15) indica que, se a eleição presidencial fosse hoje, a disputa poderia ser resumida como uma batalha de rejeições. Líderes na intenção de voto no primeiro turno e tecnicamente empatados no segundo turno, o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são também os mais rejeitados pelos eleitores. Lula é rejeitado por 55% dos eleitores entrevistados pela Quaest e Flávio por 52%. No segundo turno, Flávio tem 42% e Lula 40%, o que se caracteriza como empate técnico.

No primeiro turno, o presidente leva vantagem sobre os demais adversários. Lula tem 37% das intenções de voto e Flávio, 32%. Ronaldo Caiado, agora confirmado como candidato do PSD, chegou a 6%, o dobro de Romeu Zema (Novo).

O pelotão de trás vai de zero a 2%: Augusto Cury (Avante) tem 2%; Renan Santos (Missão), 2%; Cabo Daciolo (Mobiliza), 1%; Samara Martins (UP), 1%; Aldo Rebelo (DC), não pontuou. Os indecisos são 5%. Branco, nulos e eleitores decididos a não votar somam 11%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 9 e 13 de abril, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi realizado com recursos do próprio instituto e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-09285/2026.

Confira a íntegra da pesquisa