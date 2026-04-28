Pesquisa Atlas-Intel mostra o Brasil partido ao meio na eleição presidencial

Lula e Flávio devem ser os principais candidatos nesta eleição. Marcelo Camargo/Saulo Cruz / Agencia Senado/Agência Brasil

A mais recente pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial, divulgada nesta terça-feira pelo instituto AtlasIntel, encomendada pela Bloomberg, confirma o que têm mostrado outros levantamentos: o Brasil está partido ao meio nos cenários de segundo turno. Com maior ou menor diferença, mas dentro da margem de erro de um ponto percentual, o presidente Lula empata com Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) e fica ligeiramente à frente de Ronaldo Caiado (PSD).

Na disputa direta, Flávio tem 47,8% e Lula, 47,5%. Com Zema, Lula tem 47,4% e o ex-governador de Minas, 46,5%. Já com Caiado o presidente chega a 46,8% e o ex-governador goiano a 42,2%.

O AtlasIntel fez simulações de cenários improváveis, como uma disputa entre Lula e Jair Bolsonaro, que está inelegível, ou a substituição do presidente por Geraldo Alckmin (PSB) ou Fernando Haddad (PT). O resultado é curioso. Flávio teria 48,1% e Haddad, 44,3%. Com Alckmin, a diferença seria menor – Flávio teria 47,5% e o vice-presidente, 45,9%.

No primeiro turno, Lula se consolida em primeiro lugar, passando de 45,9% em março para 46,6% em abril. Flávio recuou de 40,1% para 39,7%. Em um sinal de que os eleitores não se convenceram com a retórica dos candidatos tradicionais que tentam se credenciar como terceira via, Renan Santos (Missão) aparece à frente de Zema (3,1%) e de Caiado (3,3%), com 5,3%.

No cenário de primeiro turno em que Lula é substituído por Haddad, fica evidente a capacidade de transferência de votos. O ex-ministro da Fazenda empata com Flávio Bolsonaro – 40,5% a 39,2%.

A pesquisa Atlas/Bloomberg ouviu 5.008 eleitores da população adulta brasileira entre os dias 22 e 27 de abril. O levantamento utilizou a metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR) e a margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07992/2026.

Confira a pesquisa na íntegra