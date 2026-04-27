Partidos definem coordenador do plano de governo de Juliana Brizola

Paulo Burmann (centro) foi escolha unânime entre representantes dos partidos de esquerda. João Guilherme / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Reunidos pela primeira vez desde a superação dos obstáculos que impediam a aliança, os sete partidos que compõem a frente de esquerda escolheram o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Paulo Burmann para coordenar o programa de governo de Juliana Brizola (PDT). O nome foi sugerido pelo PDT durante encontro nesta segunda-feira (27), na sede do partido, e aclamado pelos aliados.

Burmann foi reitor da UFSM entre 2013 e 2020, e disputou sua primeira eleição em 2022, quando concorreu a deputado federal pelo PDT e obteve 22.791 votos, mas não se elegeu. Dois anos mais tarde, foi candidato a prefeito de Santa Maria e só alcançou o quinto lugar, com o apoio de 5.234 eleitores.

Segundo Vieira da Cunha, que vinha coordenando a campanha de Juliana Brizola ao Piratini, a opção por Burmann se deu pela avaliação de que ele une a identidade político-ideológica com o respeito no mundo acadêmico.

— Achamos importante que o coordenador tivesse esse contato com pesquisadores, estudiosos, que pudesse sensibilizar essa intelectualidade e colaborar conosco. Fizemos uma análise dos nossos quadros e concluímos que era o nome mais qualificado — explicou Vieira.

Além da definição do coordenador do plano de governo, o grupo deu início às organizações de pré-campanha para divulgação da chapa Juliana-Edegar Pretto. O pontapé inicial das atividades conjuntas será dado na próxima sexta-feira (1º).

Aproveitando o feriado do Dia do Trabalho, a coligação fará o lançamento de uma carta-compromisso com o povo gaúcho. O texto será elaborado ao longo da semana e terá de ser aprovado por todos os integrantes da aliança.