Partidos definem coordenador do plano de governo de Juliana Brizola

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Afinando a orquestra 
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