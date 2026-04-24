O que será discutido na primeira reunião da chapa de esquerda no RS

Reunião na terça-feira (21) formalizou apoio do PSOL à Juliana Brizola. Debora Beina / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com ambiente pacificado e chapa majoritária consolidada, os partidos que integram a frente de esquerda para a disputa do governo do Estado terão sua primeira reunião conjunta na segunda-feira (27). Aos líderes das seis siglas que compõem o grupo, o PDT irá propor a formatação das ações de pré-campanha e dará o pontapé inicial na elaboração do plano de governo.

Marcado para as 11h, o encontro na sede do PDT vai reunir representantes de PT, PSOL, PCdoB, PV, PSB e Rede. Será a primeira vez em que todos os sete partidos sentarão à mesa para integração e diálogo eleitoral, após Edegar Pretto (PT) abrir mão da cabeça de chapa em favor de Juliana Brizola e o PSOL aprovar a participação na aliança.

Vieira da Cunha, que coordena a estratégia de campanha pedetista, será o interlocutor dos aliados. Ele irá propor a constituição de grupos temáticos para a construção de um plano de governo conjunto, dando sequência ao que vinha sendo elaborado pelo PDT e agregando as reivindicações dos demais partidos.

— Vou sugerir também que estabeleçamos um calendário de montagem do plano de governo, para que em junho façamos um grande seminário com nossos candidatos, Juliana e Edegar, para chancelar as principais propostas — explica.

Em relação à pré-campanha, o PDT vai sugerir a realização de caravanas, aos moldes do que Edegar começou quando ainda era pré-candidato. Serão feitos encontros regionais com militantes em cidades polo de cada região do Estado, como Santa Maria, Passo Fundo, Caxias do Sul e Pelotas.

No que depender dos pedetistas, o quarteto que compõe a chapa majoritária — Juliana, Edegar, Manuela D'Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT) — participará junto das agendas.

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— Nossa ideia é fazer uma campanha conjunta, para que os quatro estejam juntos sempre que possível. Entendemos que a sinergia entre eles colabora para o resultado final.

A estratégia de união deve ser adotada durante toda a campanha. Pimenta e Manuela, que disputarão duas cadeiras ao Senado, devem aparecer juntos em materiais de divulgação nas redes, nas propagandas de rádio e televisão e nas agendas pelo Estado.