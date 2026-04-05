Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Memórias
Opinião

Nunca aprendemos a dizer adeus

O tempo muda a forma como a dor se manifesta quando perdemos pessoas que amamos

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS