Nunca aprendemos a dizer adeus

Última foto da nossa família inteira, em 2015. Rosane de Oliveira / Arquivo Pessoal

O dia 4 de abril sempre foi especial na nossa família. Era o aniversário do pai e, mesmo que estivéssemos longe, era dia de celebrar a vida do homem que foi sempre uma luz no nosso caminho.

Agora, o 4 de abril é saudade em dose dupla. Há pouco mais de 11 anos, perdemos o pai para um AVC, às vésperas de completar 80 anos. E há um ano, no dia do aniversário dele, nos despedimos da Beth, minha irmã querida, aos 61 anos.

O tempo é um bicho estranho quando lidamos com a dor da perda. Ora parece que foi ontem, ora parece que faz séculos dessas duas perdas que deixaram rombos nas nossas vidas de remanescentes.

Nossos encontros de família têm camadas de silêncio sem a Beth que falava mais alto e sem o pai que perguntava "quem compra?" para dizer que estava pronto para começar uma canastra.

A dor aguda vira com o tempo uma saudade fininha, recheada de lembranças boas. Os últimos dias de cada um, com a energia sumindo e o temor de que fosse o prelúdio do fim, prefiro deixar arquivado num escaninho da memória, sem mexer.

O pai, que tanto nos estimulou a estudar, só conseguiu assistir à formatura da primeira neta, a Anna Paula, na universidade. A formatura foi o dia mais especial na vida dos filhos.

Não seria diferente com o Eduardo, a Luiza, a Júlia e a Laura.

A Beth passou os últimos anos na expectativa pelo dia em que a filha Laura receberia o diploma de médica. Não deu tempo.

Até agora me pergunto se Deus existe mesmo e por que não permitiu que ela realizasse seu sonho maior. Não foi justo.

Seguimos feridos, tentando ser fortes como a mãe, que na sua fé acredita em reencontro. Eu não aprendi a dizer adeus. Sempre foi "tchau, até a próxima".