Novos secretários de Leite serão anunciados em bloco, depois da Páscoa

Eduardo Leite deve cumprir seu mandato até o fim. Jeff Botega / Agencia RBS

Somente depois de fechada a janela eleitoral o governador Eduardo Leite anunciará os substitutos dos secretários que estão saindo para ser candidatos. Na segunda-feira (6), Leite deve nomear os substitutos, ou confirmando adjuntos que estão substituindo os titulares que saíram antes ou indicando novos nomes.

Como o PP saiu do governo para apoiar a candidatura de Luciano Zucco (PL), crítico do governo, os indicados pelo partido no segundo e terceiro escalões devem ser exonerados. Dos que já saíram para concorrer, o único que teve o substituto nomeado imediatamente como titular foi o da Habitação, Carlos Gomes. Em seu lugar entrou Bruno Silveira, funcionário concursado da Caixa Econômica Federal e que era o braço direito da secretária do Planejamento Danielle Calazans.

No lugar de Vilson Covatti, que não será candidato mas saiu quando o PP optou pela aliança com Zucco, entrou Gustavo Paim, que está confirmado no cargo.

É possível que a pasta de Relações Institucionais, ocupada por Paula Mascarenhas, perca o status de Secretaria Extraordinária. Paula vai continuar no governo por mais três meses, ocupando um cargo em comissão ligado à estrutura do gabinete do governador. Arranjo semelhante o governo fez para não perder Arita Bergmann, que deixou a Secretaria da Saúde e ficará na Casa Civil por três meses. Assessores que ocupam cargos de confiança têm de sair três meses antes da eleição para concorrer.

Quem sai

Arita Bergmann – Saúde

Concorre a deputada estadual pelo PSD

Cotada para a vaga: Lisiane Fagundes

Beto Fantinel – Desenvolvimento Social

Concorre à reeleição como deputado estadual pelo MDB

Carlos Gomes – Habitação

Concorre à reeleição como deputado federal pelo Republicanos

Substituto: Bruno Silveira

Ernani Polo – Desenvolvimento Econômico (saiu em janeiro)

Concorre a vice-governador pelo PSD

Substituto: Leandro Borges Evaldt assumiu como interino em janeiro

Fábia Richter – Mulher

Concorre a deputada federal pelo PSD

Cotadas para a vaga: Viviane Viegas (atual adjunta) e Daiana Gonzalez Esquici Godoy

Eduardo Loureiro – Cultura

Concorre à reeleição como deputado estadual pelo PDT

Cotado para a vaga: Fabiam Thomas

Gilmar Sossella – Trabalho

Concorre à reeleição como deputado estadual pelo pDT

Jorge Pozzobom – Sistema Penal e Socioeducativo

Concorre a deputado estadual pelo PSD

Juliano Franczak (Gaúcho da Geral) – Esporte

Concorre à reeleição como deputado estadual

Juvir Costella – Transportes

Concorre a deputado federal pelo MDB

Paula Mascarenhas – Relações Institucionais

Concorre a deputada estadual pelo PSD

Cotado para a vaga: Pasta pode perder o status de secretaria