Novos secretários de Leite serão anunciados em bloco, depois da Páscoa

Somente depois de fechada a janela eleitoral o governador Eduardo Leite anunciará os substitutos dos secretários que estão saindo para ser candidatos. Na segunda-feira (6), Leite deve nomear os substitutos, ou confirmando adjuntos que estão substituindo os titulares que saíram antes ou indicando novos nomes.
Como o PP saiu do governo para apoiar a candidatura de Luciano Zucco (PL), crítico do governo, os indicados pelo partido no segundo e terceiro escalões devem ser exonerados. Dos que já saíram para concorrer, o único que teve o substituto nomeado imediatamente como titular foi o da Habitação, Carlos Gomes. Em seu lugar entrou Bruno Silveira, funcionário concursado da Caixa Econômica Federal e que era o braço direito da secretária do Planejamento Danielle Calazans.
No lugar de Vilson Covatti, que não será candidato mas saiu quando o PP optou pela aliança com Zucco, entrou Gustavo Paim, que está confirmado no cargo.
É possível que a pasta de Relações Institucionais, ocupada por Paula Mascarenhas, perca o status de Secretaria Extraordinária. Paula vai continuar no governo por mais três meses, ocupando um cargo em comissão ligado à estrutura do gabinete do governador. Arranjo semelhante o governo fez para não perder Arita Bergmann, que deixou a Secretaria da Saúde e ficará na Casa Civil por três meses. Assessores que ocupam cargos de confiança têm de sair três meses antes da eleição para concorrer.
Quem sai
Arita Bergmann – Saúde
Concorre a deputada estadual pelo PSD
Cotada para a vaga: Lisiane Fagundes
Beto Fantinel – Desenvolvimento Social
Concorre à reeleição como deputado estadual pelo MDB
Carlos Gomes – Habitação
Concorre à reeleição como deputado federal pelo Republicanos
Substituto: Bruno Silveira
Ernani Polo – Desenvolvimento Econômico (saiu em janeiro)
Concorre a vice-governador pelo PSD
Substituto: Leandro Borges Evaldt assumiu como interino em janeiro
Fábia Richter – Mulher
Concorre a deputada federal pelo PSD
Cotadas para a vaga: Viviane Viegas (atual adjunta) e Daiana Gonzalez Esquici Godoy
Eduardo Loureiro – Cultura
Concorre à reeleição como deputado estadual pelo PDT
Cotado para a vaga: Fabiam Thomas
Gilmar Sossella – Trabalho
Concorre à reeleição como deputado estadual pelo pDT
Jorge Pozzobom – Sistema Penal e Socioeducativo
Concorre a deputado estadual pelo PSD
Juliano Franczak (Gaúcho da Geral) – Esporte
Concorre à reeleição como deputado estadual
Juvir Costella – Transportes
Concorre a deputado federal pelo MDB
Paula Mascarenhas – Relações Institucionais
Concorre a deputada estadual pelo PSD
Cotado para a vaga: Pasta pode perder o status de secretaria
Ronaldo Santini – Turismo
Concorre à reeleição como deputado estadual pelo Podemos]