Novo presidente da Famurs toma posse com defesa dos pequenos municípios

Adriane Perin transmite cargo para novo comandante da Famurs, Ique Vedovato. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com o discurso de fazer da Famurs uma "força coletiva", o prefeito de Imbé, Ique Vedovato (MDB), tomou posse como presidente da federação que representa os municípios gaúchos. O ato solene de transferência do cargo foi realizado na manhã desta quinta-feira (30), no Parque Municipal de Eventos da cidade do Litoral Norte, durante o encerramento do seminário Municipalismo em Foco.

Ao público lotado de prefeitos, secretários e líderes regionais de todo o Estado, além do governador Eduardo Leite e do vice Gabriel Souza, Vedovato lembrou do desafio que é governar um município. Exaltou o papel da Famurs na defesa e articulação dos interesses locais, em especial para as cidades menores, além das ações de capacitação para gestores e técnicos.

— A Famurs não pode ser apenas um prédio situado na Capital onde os municípios são associados. Nossa federação precisa ser a voz ativa de cada prefeito. Quero que cada gestor municipal, independente do tamanho do território ou de sua população, sinta que tem apoio para enfrentar a luta diária que é liderar o povo de uma cidade. Que não se sinta um mero associado, mas parte de uma força coletiva — discursou.

Vedovato enfatizou que é preciso garantir que a construção de políticas públicas seja feita por quem vive o dia a dia das comunidades, evitando que sejam "desenhadas em gabinetes distantes". Para isso, é preciso que a entidade e os prefeitos estejam próximos dos governos estadual e federal para que compreendam as necessidades locais.

Além da transmissão do cargo de Adriane Perin, prefeita de Nonoai que comandou a entidade entre 2025 e 2026, para Ique Vedovato, também foram empossados os sete novos vice-presidentes da Famurs: