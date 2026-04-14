Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Blasfêmia
Opinião

Não é preciso ser cristão para repudiar ataques de Trump ao papa Leão XIV 

Presidente dos Estados Unidos comete blasfêmia ao usar inteligência artificial para se apresentar como Jesus Cristo  

Rosane de Oliveira

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