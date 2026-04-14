Não é preciso ser cristão para repudiar ataques de Trump ao papa Leão XIV 

Não bastasse atacar o Papa, Trump se fantasiou de Jesus Cristo em uma imagem produzida por inteligência artificial. Truth Social: @realDonaldTrump / Reprodução

O discreto Leão XIV, que vem exercendo o pontificado sem a preocupação de ocupar o lugar do papa Francisco no coração dos cristãos, ganhou apoio até entre os ateus depois dos ataques que sofreu do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Incomodado porque o Papa não dá aval à guerra contra o Iraque e repudia as ameaças de liquidar com uma civilização, Trump agiu como um adulto malcriado, que se acha o dono da verdade.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, o Papa Leão XIV tem uma história de vida marcada pela generosidade e pelo respeito aos desvalidos, consolidada quando atuou em comunidades pobres do Peru. E é um homem culto, que fala sete idiomas, é formado em matemática e teologia e conta que tem QI de 145. Ainda que não fosse essa sumidade, Trump teria obrigação de respeitá-lo, como chefe de Estado que é.

Não é preciso ser cristão para repudiar os ataques de Trump ao Papa. A primeira-ministra Giorgia Meloni, afinada ideologicamente com o presidente dos Estados Unidos, veio a público para dizer que os ataques dele ao Papa são inaceitáveis.

Trump reagiu à sua moda e atacou Meloni, a quem antes considerava uma aliada.

— Estou chocado com ela. Achei que ela tinha coragem. Eu estava errado — disse Trump ao jornal italiano Corriere della Sera.

De acordo com a CNN, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, chefe do partido coalizão Forza Itália saiu em defesa de Meloni.

"Somos, e continuaremos a ser, apoiadores sinceros da unidade ocidental e aliados firmes dos Estados Unidos, mas essa unidade é construída sobre lealdade, respeito e franqueza mútua. Sobre o Papa Leão XIV, ela disse exatamente o que todos nós cidadãos italianos pensamos", escreveu o ministro na rede X.